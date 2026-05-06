Vom 8. bis 10. Mai Das erwartet die Besucher beim Weinfest in Birkenfeld Niels Heudtlaß 06.05.2026, 15:00 Uhr

i Das Weinfest hat sich in Birkenfeld mehr als etabliert - auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Besucher erwartet. Thomas Brodbeck

Welche Musik-Acts treten auf, wie sieht das Essensangebot auf dem Weinfest aus, woher kommen die Weine, wo können Besucher parken und was gibt es sonst noch zu entdecken? Die wichtigsten Infos zum Weinfest in Birkenfeld am Wochenende.

Das Weinfest wird vom Freitag, 8. Mai, bis Sonntag, 10. Mai, am Kirchplatz in Birkenfeld veranstaltet. Am Freitag beginnt das Weinfest um 16 Uhr – am Sonntag um 19 Uhr endet die Veranstaltung. Neben Wein und gutem Essen können Besucher sich auch wieder auf verschiedene Musik-Acts freuen.







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