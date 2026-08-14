Mehr als 100 Sorten Das erwartet die Besucher beim Bierfest in Birkenfeld Niels Heudtlaß 14.08.2026, 13:00 Uhr

i Bei der Premiere im vergangenen Jahr sorgte das Bierfest für einen Besucheransturm. Jürgen Schug

Bier, Musik, Essensstände und noch mehr Bier: Das Bierfest geht, nach gelungener Premiere im vergangenen Jahr, vom 4. bis 6. September in die zweite Runde. Der Höhepunkt: Neun Brauereien und Händler präsentieren mehr als hundert verschiedene Biere.

Das Bierfest in Birkenfeld geht nach einer gelungenen Premiere im vergangenen Jahr in die zweite Runde. Vom Freitag, 4. September, bis Sonntag, 6. September, können Besucher sich auf dem Kirchplatz wieder durch die verschiedensten Biersorten probieren.







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