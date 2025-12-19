Nach Brand im Wohnhaus Das Ehepaar Blödorn aus Kronweiler steht vor dem Nichts Niels Heudtlaß 19.12.2025, 17:00 Uhr

i Anka und Thomas Blödorn aus Kronweiler ist nichts geblieben außer die Klamotten am Leib - doch aufgeben, das kommt für das Ehepaar nicht in Frage. Niels Heudtlaß

Vom Haus der Blödorns, in dem sie ihren Ruhestand genießen wollten, in dem ihr ganzes Erspartes steckt, sind nur noch verkohlte Trümmer übrig. Doch das Engagement der Kronweilerer beeindruckt das Ehepaar. Sie wollen unbedingt im Dorf bleiben.

Verkohlte Holzbalken ragen aus dem Schutt, zwischen den Trümmerteilen liegen verschiedene Gegenstände, Einblicke in das Leben der Bewohner vor dem Feuer – Klamotten, Matratzen, ein vom Feuer beschädigter Fernseher. 15 Jahre lang haben Anka und Thomas Blödorn ihre Kraft und ihr Erspartes in die Renovierung des Hauses in Kronweiler gesteckt – am Samstagabend, 13.







Artikel teilen

Artikel teilen