Gastro im Kreis Birkenfeld
Das Blondies ist eine Institution in Ruschberg
Conny Schwarzer (links) und ihre Mitarbeiterin Thitima Kaeokal betreiben das Blondies in Ruschberg seit nunmehr zehn Jahren.
Conny Schwarzer (links) und ihre Mitarbeiterin Thitima Kaeokal betreiben das Blondies in Ruschberg seit nunmehr zehn Jahren.
Sascha Saueressig

Conny Schwarzer ist nicht nur in Baumholder aus dem Café Karl ein Begriff. Sie verkörpert die Kneipenkultur mit schlagfertigen Antworten, wie kaum ein anderer Gastronom. In Ruschberg betreibt sie seit zehn Jahren das Blondies.

Lesezeit 2 Minuten
Wie auf einer Hallig sitzt das Blondies etwas oberhalb der Straße. Über eine Treppe geht es in den Vorraum, in dem zwei E-Dart-Automaten stehen. Durch einen Durchgang geht es dann in den eigentlichen Gastraum mit seiner langen Theke. In der Raucherkneipe hängt der Qualm der Zigaretten schnell über der Theke.
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