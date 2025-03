Pünktlich zu Beginn der neuen Flug- und Terrassensaison eröffnet die Flugplatz-Gaststätte am Flugplatz Idar-Oberstein am 1. April unter neuer Leitung. Unter der bisherigen Pächterin, Helga Rossmann, war die Flugplatz-Gaststätte überregional und in Fliegerkreisen sogar international bekannt als Spießbratenlokal. Viele Gäste aus nah und fern genossen die legendären Sonnenuntergänge mit Blick über die Hunsrück-Höhen.

Nach 36 Jahre verabschiedet sich Helga Rossmann in den wohlverdienten Ruhestand. Der Aero-Club Idar-Oberstein freut sich, mit Patrick Kuttler und seiner Familie einen erfolgversprechenden Nachfolger gefunden zu haben. Kuttler ist gelernter Restaurant-Fachmann (er hat seine Ausbildung im Park-Hotel Idar-Oberstein absolviert) und hat schon einige Erfahrungen in renommierten Restaurants sammeln können. Ob beim Catering, in einer Pizzeria oder in der gehobenen Gastronomie: Kuttler bringt Erfahrung mit. Auch in der Flugplatz-Gaststätte war er vier Jahre tätig und ist aus dieser Zeit noch vielen Gästen in angenehmer Erinnerung. Der 34-Jährige setzt auf die Renner der Speisekarte, die bekannten Fleischspezialitäten vom Buchenholz-Feuer, hat aber auch einige Neuerungen eingebaut: Er möchte feine, bürgerliche Küche anbieten. Auch Kaffee und Kuchen gibt es.

i Patrick Kuttler übernimmt die Gaststätte. Patrick Kuttler

Die im Jahr 2022 neu eingerichtete und erweiterte Gaststätte bietet eine gelungene Atmosphäre für Geschäfts- und Privatessen sowie für Feiern bis zu 60 Personen: Auch darauf setzt Kuttler. Der Hotelfachmann sagt: „Es war schon immer mein Traum, selbstständig ein Restaurant zu führen. Das geht nun in Erfüllung.“

In den Sommermonaten verspricht die neu gestaltete Terrasse mit Windschutzverglasung unvergessliche Sonnenuntergänge mit perfekter Bewirtung. Neben dem weiten Blick über die Hunsrückhöhen können die Gäste den Flugbetrieb beobachten und hautnah miterleben. Wer möchte, kann sich auch im Gespräch mit den Piloten des Aero-Clubs Idar-Oberstein über die Fliegerei, den Flugplatz und den Luftsport informieren. Die Gaststätte ist Dienstag bis Sonntag jeweils ab 11 Uhr durchgehend geöffnet.