„Der Herrgott muss ein Birkenfelder sein“, zu dieser nicht ganz ernst gemeinten Einschätzung ließ sich Jürgen Schug, Initiator und Organisator des örtlichen Weinfests, hinreißen. Denn es waren drei perfekte Tage zum Feiern und Genießen auf dem Kirchplatz in Birkenfeld.

Dabei kam jeder auf seine Kosten: Für die Kleinen gab es ein Karussell. Für die Großen spielte am Freitagabend das Duo Perlenspiel, bestehend aus der Sängerin Doris Jakobs und Organisator Jürgen „Schnugga“ Schug, für die Besucher auf. Die Homburger Band Take Four sorgte am Samstag für gute Laune mit einem Potpourri von Schlagern über Rock bis zu den Partyhits. Der Sonntagnachmittag gehörte dem Musikverein Birkenfeld.

i Bei perfektem Frühsommerwetter waren schon um 19.30 Uhr fast alle Plätze auf dem Kirchplatz besetzt. Thomas Brodbeck

Doch es gab nicht nur Gutes für die Ohren, auch kulinarisch wurden die Gäste bestens versorgt: Zahlreiche Stände boten von Gegrilltem über Thai-Spezialitäten bis Langos allerlei Köstlichkeiten an. Und auch Saumagen-Burger und Flammkuchen standen auf der Speisekarte. Doch was wäre ein Weinfest ohne Wein? Das Herzstück des Birkenfelder Weinfestes waren die sechs Weinstände mit einer erlesenen Auswahl an regionalen Weinen von der Nahe über Rheinhessen und der Mosel bis zu den Spezialitäten aus der französischen Nachbarschaft.

Dabei gab es laut Schug weit mehr Nachfragen von Winzern, die ihre Weine ebenfalls nur allzu gerne auf dem Fest präsentiert hätten. Schließlich genießt das Weinfest in der Kreisstadt nach nur drei Jahren den Ruf, ein Publikumsmagnet zu sein. „Doch wir setzen auf Qualität statt Quantität. Und die Weingüter sollen sich nicht gegenseitig Konkurrenz machen, daher bleibt es auch in Zukunft erst einmal bei dem halben Dutzend Ständen“, sagt Jürgen Schug. Und so war es eine perfekte Mischung aus Musik, kulinarischen Leckerbissen und edlen Tropfen, die von Freitagabend bis Sonntagnachmittag Gäste von weit her anlockte.

Bis ins Saarland hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass das Birkenfelder Weinfest die Anfahrt lohnt. Am Samstag waren schon früh am Abend alle Bänke auf dem Kirchplatz besetzt. Und alle Gäste rundum begeistert: „Das Weinfest ist immer super!“, wie es eine vergnügte wie gesellige Birkenfelderin lachend aussprach. Auch die Aussteller und die Marktbetreiber, bei denen man Essig, Öle und Honig sowie Schmuck und Deko-Artikel erwerben konnte, kamen auf ihre Kosten.

i Jürgen Schug, Organisator des Weinfestes, umarmt den DFB-Pokal - das war eine Attraktion des Festes. Thomas Brodbeck

An den drei Tagen feierten um die 5000 Gäste auf dem Kirchplatz. Dabei fiel auch noch etwas für den Tierpark Birkenfeld ab. Denn der Wirt des Spezial-Grill hatte eine Kopie des DFB-Pokals organisiert, den er auf dem Fest ausstellte. Jeder Pokalgewinner bekommt eine Kopie des Originals, die er behalten darf. Für ein Foto zusammen mit dieser Kopie musste man Minimum fünf Euro an den Tierpark spenden. Jürgen Schug war am Ende sehr zufrieden. Dabei war für ihn das höchste Lob, wenn man ihm auf die Schulter klopfte mit den Worten: „Jürgen, das Fest war ein voller Erfolg. Das hast Du wieder gut gemacht!“