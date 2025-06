Zurück zu den Ursprüngen heißt es in diesem Jahr beim Baumholderer Altstadtfest am vierten Augustwochenende: Vom 22. bis zum 24. August wird zwischen Marktplatz und Hotel Westrich auf zwei Bühnen mit neun Bands gefeiert

Die Interessengemeinschaft Altstadtfest hat die Planungen für das diesjährige Altstadtfest vom 22. bis zum 24. August abgeschlossen und will mit einigen Änderungen ein breiteres Publikum ansprechen. „Wir haben erstmals seit dem Neustart wieder zwei Bühnen – und kehren damit zu den Ursprüngen des Festes zurück“, erläutert Yannick Simon, der Pressesprecher der IG.

Auf den beiden Bühnen – am Marktplatz und in der Poststraße auf Höhe des Hotels Westrich – sorgen insgesamt neun Musikgruppen an den drei Festtagen für Stimmung. Dazu gibt es zahlreiche Essens- und Getränkestände, Bier von zwei regionalen Brauereien, die BKG wird in bewährter Weise im Hof Giszas ihren Wein ausschenken, Foodtrucks, aber auch Cocktails ergänzen die breite Palette der kulinarischen Angebote. Eine größere Auswahl an Standbetreibern soll dafür sorgen, dass für jeden Geschmack etwas dabei sein wird, betonen die Organisatoren.

i Armin Durmann (von links), Jan-Luca Herrmann, Christopher Korb, Lukas Decker, Jörg Ackermann, Ulrich Jung, Claudia Paffendorf und Yannick Simon bilden den Kern der Interessengemeinschaft (IG) Altstadtfest. Yannick Simon

Und auch musikalisch wird auf den beiden Bühnen ein sehr unterschiedliches Programm geboten. „Es wird auf jeder Bühne ein anderes Genre gespielt und nicht zeitgleich auf beiden Bühnen Rock oder Schlager“, berichtet Simon. Neun musikalische Liveacts werden an den drei Festtagen auf beiden Bühnen auftreten und das Fest musikalisch begleiten. „Auf diesen Punkt haben wir die letzten Jahre hingearbeitet – wir sind stolz, das jetzt realisieren zu können“, erklärt auch der zweite städtische Beigeordnete Ulrich Jung.

Insgesamt ist das Organisationsteam um Ulrich Jung, Claudia Paffenforf, Armin Durmann, Jörg Ackermann, Christopher Korb, Lukas Decker, Jan-Luca Herrmann und Yannick Simon sehr zufrieden, dass man mit großem Engagement und Aufwand erstmals seit längerer Zeit wieder zwei Bühnen an den gewohnten Standorten bespielen kann.

i Die IG Altstadtfest hat für das Altstadtfest 2025 einen Pin kreiert, der für 3 Euro erworben werden kann, um das Fest zu unterstützen. Yannick Simon

Dass dazu auch ein größerer finanzieller Aufwand erforderlich ist, ist klar. So hat die IG ihr Sponsoring auf breitere Füße gestellt. Sie wird einen eigenen Stand betreiben und dort die eigens für das diesjährige Altstadtfest geschaffenen grünen Pins anbieten, die an den drei Festtagen für jeweils 3 Euro zu haben sind. Der Erlös fließt direkt in den Fortbestand und die Unterstützung des Altstadtfestes.

Der offizielle Startschuss für das Fest fällt am Freitag, 22. August. Traditionell findet vor dem Fassbieranstich das Treffen bei der BKG im Hof Giszas statt, bevor es um 18 Uhr zur Marktplatzbühne geht. Dort wird der Musikverein Ruschberg das Anschlagen des ersten Bierfasses musikalisch begleiten. „Wir sind froh, dass wir wieder einen lokalen Verein aus einem Nachbarort gewinnen konnten“, sagt Yannick Simon. Man wolle sich auch für die Nachbargemeinden öffnen und so auch Publikum aus den umliegenden Orten verstärkt ansprechen.

Die IG Altstadtfest lobt die gute Zusammenarbeit innerhalb der Stadtgemeinschaft und betont, wie wichtig diese sei, um das Fest kontinuierlich attraktiv zu gestalten und weiterzuentwickeln. „Wir freuen uns schon jetzt auf ein erfolgreiches und gemeinschaftliches Festwochenende“, so das Fazit der Planungsrunde. Weitere musikalische Acts und Programmpunkte werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Um auf dem Laufenden zu bleiben, weist Simon auf die Social-Media-Kanäle des Altstadtfestes hin: Aktuelle Informationen und Programmupdates gibt es regelmäßig auf Facebook und Instagram.