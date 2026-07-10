Familienchronik für Baumholder
Das Abenteuer der Sonderausgabe Nummer 94 endet gut
Das Titelbild des ersten Bands der überarbeiteten Familien- und Häuserchronik Baumholders steht. Die fertigen Bücher sollen nun
Das Titelbild des ersten Bands der überarbeiteten Familien- und Häuserchronik Baumholders steht. Die fertigen Bücher sollen nun im August endlich vorliegen.
Klaus Schöpfer

Das Interesse an der Familien- und Häuserchronik der Altstadt Baumholders ist nach wie vor hoch. Nicht nur der Autor Klaus Schöpfer, auch Stadtbürgermeister Günther Jung hört ständig Fragen nach dem Erscheinungsdatum. Nun steht die Lieferung bevor.

Lesezeit 2 Minuten
Die von Klaus Schöpfer überarbeitete und neu gestaltete Familien- und Häuserchronik der Altstadt Baumholders wird nach den Sommerferien im Goldenen Engel zum Verkauf vorrätig sein. Dies berichtet Klaus Schöpfer, der mehr als vier Jahre lang die im Jahr 2006 veröffentlichte Häuser- und Familienchronik von Horst Conrad und Fritz Licht aktualisiert hat.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungZeitgeschichte

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren