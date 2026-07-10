Familienchronik für Baumholder Das Abenteuer der Sonderausgabe Nummer 94 endet gut Sascha Saueressig 10.07.2026, 09:00 Uhr

i Das Titelbild des ersten Bands der überarbeiteten Familien- und Häuserchronik Baumholders steht. Die fertigen Bücher sollen nun im August endlich vorliegen. Klaus Schöpfer

Das Interesse an der Familien- und Häuserchronik der Altstadt Baumholders ist nach wie vor hoch. Nicht nur der Autor Klaus Schöpfer, auch Stadtbürgermeister Günther Jung hört ständig Fragen nach dem Erscheinungsdatum. Nun steht die Lieferung bevor.

Die von Klaus Schöpfer überarbeitete und neu gestaltete Familien- und Häuserchronik der Altstadt Baumholders wird nach den Sommerferien im Goldenen Engel zum Verkauf vorrätig sein. Dies berichtet Klaus Schöpfer, der mehr als vier Jahre lang die im Jahr 2006 veröffentlichte Häuser- und Familienchronik von Horst Conrad und Fritz Licht aktualisiert hat.







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