Fachwerkhaus in Idar-Oberstein Das 90 Jahre alte Pegelhäuschen wird saniert Christian Schulz 27.08.2026, 13:00 Uhr

i Das Pegelhäuschen wird derzeit saniert. Bis Ende September soll es wieder in neuem Glanz erstrahlen und dann ein Ort für kleinere Veranstaltungen werden. Fotostudio Hosser. Hosser

Nachdem der Idar-Obersteiner Stadtrat eigentlich den Abriss des historischen Fachwerkhäuschens an der Struthbrücke beschlossen hatte, hat Eduard Erken eine Initiative zum Erhalt des Gebäudes gestartet. Jetzt wird saniert.

Das rund 90 Jahre alte Pegelhäuschen an der Struthbrücke bleibt erhalten. Nachdem der Stadtrat zunächst den Abriss des historischen Gebäudes beschlossen hatte, wollte Eduard Erken diese Entscheidung nicht hinnehmen. Gemeinsam mit einigen Unterstützern aus dem Stadtrat setzte er sich für den Erhalt des Fachwerkhauses ein.







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