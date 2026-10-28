Positive Bilanz in Baumholder Das 35. Altstadtfest schreibt schwarze Zahlen Sascha Saueressig 28.10.2026, 13:29 Uhr

i Bis tief in die Nacht wurde im August wieder beim Baumholderer Altstadtfest gefeiert. Erstmals seit der Corona-Pause können die Organisatoren nun in der Bilanz ein kleines Plus verzeichnen. Benjamin Werle (Archiv). Benjamin Werle

Die Bilanz des diesjährigen Altstadtfestes weist einen – wenn auch geringen – Überschuss aus. Die Interessengemeinschaft will den beschrittenen Weg mit zwei Bühnen weitergehen und hofft auf eine weitere Kostenersparnis durch den RZN-Fördertopf.

Das Baumholderer Altstadtfest bewegt sich in die richtige Richtung: Erstmals seit der Wiederaufnahme nach der Corona-Unterbrechung hat das dreitägige Fest einen kleinen Gewinn erzielt. „Nachdem alle Zahlen vorliegen, haben wir uns innerhalb der IG letzten Donnerstag zusammengesetzt und ein Resümee gezogen“, berichtet Yannick Simon für die Interessengemeinschaft (IG) Altstadtfest.







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