1976 gehörte Rolf Haag zu den Gründungsmitgliedern der Reservistenkameradschaft Westrich. Als langjähriger Vorsitzender engagierte er sich für den Austausch mit der US-Armee. Nun wurde er im Rahmen der 50-Jahr-Feier der Reservisten geehrt.
Lesezeit 2 Minuten
Fünf Jahrzehnte Kameradschaft. Die Reservistenkameradschaft (RK) Westrich/Heimbach-Baumholder feierte am Samstag im Lager Aulenbach ihr 50-jähriges Bestehen. Rund 80 Gäste aus den befreundeten Reservistenkameradschaften Simmern-Kirchberg, Hermeskeil, Trauntal, Damflos, Baldenau und Idar-Oberstein nahmen teil.