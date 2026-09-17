Reservisten im Westrich
Dankeschön für Rolf Haags jahrzehntelanges Engagement
Oberst d. R. Hans-Ulrich Täubert, der Landesvorsitzende des Bundeswehrverbands (rechts), gratulierte dem 87-jährigen Gründungsmi
Oberst d. R. Hans-Ulrich Täubert, der Landesvorsitzende des Bundeswehrverbands (rechts), gratulierte dem 87-jährigen Gründungsmitglied und Ehrenvorsitzenden der Reservistenkameradschaft Westrich, Rolf Haag, den Commanders Coin mit der Nummer 2.
Andrea Brand

1976 gehörte Rolf Haag zu den Gründungsmitgliedern der Reservistenkameradschaft Westrich. Als langjähriger Vorsitzender engagierte er sich für den Austausch mit der US-Armee. Nun wurde er im Rahmen der 50-Jahr-Feier der Reservisten geehrt. 

Lesezeit 2 Minuten
Fünf Jahrzehnte Kameradschaft. Die Reservistenkameradschaft (RK) Westrich/Heimbach-Baumholder feierte am Samstag im Lager Aulenbach ihr 50-jähriges Bestehen. Rund 80 Gäste aus den befreundeten Reservistenkameradschaften Simmern-Kirchberg, Hermeskeil, Trauntal, Damflos, Baldenau und Idar-Oberstein nahmen teil.
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