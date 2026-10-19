Neues Vereinsheim Dance Company Hoppstädten-Weiersbach übernimmt Kirche Niels Heudtlaß 19.10.2026, 13:59 Uhr

i Die ehemalige Wanderkirche sticht in Hoppstädten-Weiersbach hervor - die Dance-Company will das Gebäude erhalten. Niels Heudtlaß

Der Tanzsportverein rettet die ehemalige evangelische Wanderkirche vor dem Abriss – nun soll ein Vereinsheim entstehen. Dabei will die Dance-Company die historische Kirche möglichst originalgetreu erhalten. Wie das neue Vereinsheim aussehen soll.

Ein Tanzsportverein rettet eine Kirche. Die ehemalige evangelische Kirche in Hoppstädten-Weiersbach fällt auf – die Spitze des dreieckigen Gebäudes reckt sich gen Himmel – in dem riesigen Fenster direkt unter dem Giebel spiegelt sich die Sonne. 1967 als Wanderkirche entstanden, stand das ortsbildprägende, evangelische Gotteshaus kurz vor dem Abriss.







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