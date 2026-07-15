Fachleute prüfen regelmäßig Hunderte Bäume in Idar-Oberstein, um Gefahren zu entdecken und Wege sicher zu halten. Was sie genau untersuchen und wie die Stadt das digital erfasst.
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Hunderte Bäume im Stadtgebiet werden regelmäßig kontrolliert, um ihre Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die Sichtkontrollen erfolgen in festgelegten Intervallen. Sie dienen dazu, mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen und Gefahren zu vermeiden. Momentan wird der Baumbestand auf dem Friedhof Almerich geprüft.