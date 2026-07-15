Grün prüfen für sichere Wege Damit die Bäume in Idar-Oberstein gesund bleiben Christian Schulz 15.07.2026, 16:00 Uhr

i Baumkontrolleur René Mögenburg bei der sogenannten Hohlklangprobe. Er lobt die Stadt Idar-Oberstein für Ihre Bemühungen rund um den städtischen Baumbestand. Die Stadt stellt ein digitales Baumkataster zur Verfügung was die Begutachtung enorm erleichtert. Mögenburg liebt seine Arbeit so sehr, dass er sogar eine Sonntagsschicht eingelegt hat. Christian Schulz. Foto Hosser

Fachleute prüfen regelmäßig Hunderte Bäume in Idar-Oberstein, um Gefahren zu entdecken und Wege sicher zu halten. Was sie genau untersuchen und wie die Stadt das digital erfasst.

Hunderte Bäume im Stadtgebiet werden regelmäßig kontrolliert, um ihre Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die Sichtkontrollen erfolgen in festgelegten Intervallen. Sie dienen dazu, mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen und Gefahren zu vermeiden. Momentan wird der Baumbestand auf dem Friedhof Almerich geprüft.







Artikel teilen

Artikel teilen