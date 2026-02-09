Shop war zeitweise offline Cyberangriff auf Rofu Kinderland: Täter erbeuten Daten Niels Heudtlaß 09.02.2026, 12:27 Uhr

i Die Cyberkriminellen hätten Rofu zufolge keinen Zugriff auf Zahlungsdaten wie Kreditkarten oder Bankverbindungen gehabt. Franz Cronenbrock

Cyberkriminelle haben Kundendaten von Rofu abgegriffen. Dazu gehören laut dem Unternehmen Account-Informationen, Namen und Adressdaten. Ein denkbar schlechter Zeitpunkt: Aktuell befindet sich Rofu Kinderland in einem Insolvenzverfahren.

Rofu-Kinderland ist Ende der vergangenen Woche das Ziel eines Cyberangriffs geworden. Das bestätigt ein Sprecher des Unternehmens aus Hoppstädten-Weiersbach auf Anfrage unserer Zeitung. „Die Cyberkriminellen verschafften sich Zugang zu Kundendaten. Dazu gehören die Account-Informationen, Namen und Adressdaten“, teilt der Sprecher mit.







