Shop war zeitweise offline
Cyberangriff auf Rofu Kinderland: Täter erbeuten Daten
Die Cyberkriminellen hätten Rofu zufolge keinen Zugriff auf Zahlungsdaten wie Kreditkarten oder Bankverbindungen gehabt.
Franz Cronenbrock

Cyberkriminelle haben Kundendaten von Rofu abgegriffen. Dazu gehören laut dem Unternehmen Account-Informationen, Namen und Adressdaten. Ein denkbar schlechter Zeitpunkt: Aktuell befindet sich Rofu Kinderland in einem Insolvenzverfahren.

Lesezeit 2 Minuten
Rofu-Kinderland ist Ende der vergangenen Woche das Ziel eines Cyberangriffs geworden. Das bestätigt ein Sprecher des Unternehmens aus Hoppstädten-Weiersbach auf Anfrage unserer Zeitung. „Die Cyberkriminellen verschafften sich Zugang zu Kundendaten. Dazu gehören die Account-Informationen, Namen und Adressdaten“, teilt der Sprecher mit.

