Cyberkriminelle haben Kundendaten von Rofu abgegriffen. Dazu gehören laut dem Unternehmen Account-Informationen, Namen und Adressdaten. Ein denkbar schlechter Zeitpunkt: Aktuell befindet sich Rofu Kinderland in einem Insolvenzverfahren.
Lesezeit 2 Minuten
Rofu-Kinderland ist Ende der vergangenen Woche das Ziel eines Cyberangriffs geworden. Das bestätigt ein Sprecher des Unternehmens aus Hoppstädten-Weiersbach auf Anfrage unserer Zeitung. „Die Cyberkriminellen verschafften sich Zugang zu Kundendaten. Dazu gehören die Account-Informationen, Namen und Adressdaten“, teilt der Sprecher mit.