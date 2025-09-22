Der Stadtverband Sport treibender Vereine bat die Besten des Jahres 2024 auf die Bühne des Stadttheaters – ein würdiger Abend. Schade, dass dabei einige, die ausgezeichnet werden sollten, ohne Angabe von Gründen fehlten.
Die Sportlerehrung des Stadtverbandes Sport treibender Vereine (STV) fand in der Göttenbach-Aula statt. Geehrt wurden wie immer die besten Sportlerinnen und Sportler sowie Teams in den verschiedenen Alterskategorien Jugend, Aktive und Senioren, bezogen auf die Leistungen des Jahres 2024.