Sport-Gala in Idar-Oberstein „Crème de la Crème“ der regionalen Athleten geehrt Leonhard Stibitz 22.09.2025, 19:00 Uhr

i Von den Sportlerinnen beziehungsweise Sportlern des Jahres glänzten einige, zum Teil unentschuldigt, durch Abwesenheit. Auf unserem Foto Kora Sauer (3.v.l.) als Sportlerin des Jahres (TVO/Leichtathletik), sowie die dritte in dieser Kategorie Larissa Weschenfelder, ebenfalls TVO (5.v.l.). Die beiden Damen rahmten Niklas Hahn ein, der den zweiten Platz bei den Sportlern des Jahres erringen konnte. Zu den ersten Gratulanten gehörten OB Frank Frühauf (rechts) und die beiden STV-Vorsitzenden Lothar Lenz und Thomas Klein. Leonhard Stibitz

Der Stadtverband Sport treibender Vereine bat die Besten des Jahres 2024 auf die Bühne des Stadttheaters – ein würdiger Abend. Schade, dass dabei einige, die ausgezeichnet werden sollten, ohne Angabe von Gründen fehlten.

Die Sportlerehrung des Stadtverbandes Sport treibender Vereine (STV) fand in der Göttenbach-Aula statt. Geehrt wurden wie immer die besten Sportlerinnen und Sportler sowie Teams in den verschiedenen Alterskategorien Jugend, Aktive und Senioren, bezogen auf die Leistungen des Jahres 2024.







