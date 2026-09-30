Der Musikverein Hoppstädten lud zum Kinder- und Jugendkonzert – zwei Stunden lang zeigte der Nachwuchs, was über die Monate mit viel Übung einstudiert worden war.
Lesezeit 1 Minute
Lisa-Marie spielt das größte der Blechblasinstrumente im Ausbildungsorchester des Musikvereins Hoppstädten, und sie hatte auch noch genau am Tag des Konzertes Geburtstag, was ihr natürlich auch ein Geburtstagsständchen des Publikums einbrachte. Der Musikverein Hoppstädten hatte zum Kinder- und Jugendkonzert eingeladen.