Musikalischer Nachwuchs Coole Mädchen spielen Tuba in Hoppstädten Franz Cronenbrock 30.09.2026, 15:00 Uhr

i Coole Mädchen spielen Tuba. Franz Cronenbrock

Der Musikverein Hoppstädten lud zum Kinder- und Jugendkonzert – zwei Stunden lang zeigte der Nachwuchs, was über die Monate mit viel Übung einstudiert worden war.

Lisa-Marie spielt das größte der Blechblasinstrumente im Ausbildungsorchester des Musikvereins Hoppstädten, und sie hatte auch noch genau am Tag des Konzertes Geburtstag, was ihr natürlich auch ein Geburtstagsständchen des Publikums einbrachte. Der Musikverein Hoppstädten hatte zum Kinder- und Jugendkonzert eingeladen.







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