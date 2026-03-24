Jahresbilanz KSK Birkenfeld Comicfigur redet mit der Kundschaft – in 20 Sprachen Stefan Conradt 24.03.2026, 09:28 Uhr

i Die beiden KSK-Direktoren (links) und Markus Zens (rechts) zusammen mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Landrat Miroslaw Kowalski. Katja Grasmück

Zufriedene Gesichter beim Vorstand der Kreissparkasse Birkenfeld – das Jahresergebnis 2025 kann sich einmal mehr sehen lassen.

Auf ein sehr solides Geschäftsjahr blicken die Verantwortlichen bei der Kreissparkasse Birkenfeld zurück. „In einem weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld mit geopolitischen Unsicherheiten, anhaltender Inflation und strukturellen Veränderungen in der Wirtschaft“ habe das regionale Geldinstitut „seine Rolle als verlässlicher Finanzpartner im Nationalparklandkreis Birkenfeld und den angrenzenden Regionen weiter stärken können“, heißt ...







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