Jahresbilanz KSK Birkenfeld
Comicfigur redet mit der Kundschaft – in 20 Sprachen
Die beiden KSK-Direktoren (links) und Markus Zens (rechts) zusammen mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Landrat Miroslaw Kow
Die beiden KSK-Direktoren (links) und Markus Zens (rechts) zusammen mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Landrat Miroslaw Kowalski.
Katja Grasmück

Zufriedene Gesichter beim Vorstand der Kreissparkasse Birkenfeld – das Jahresergebnis 2025 kann sich einmal mehr sehen lassen.

Lesezeit 3 Minuten
Auf ein sehr solides Geschäftsjahr blicken die Verantwortlichen bei der Kreissparkasse Birkenfeld zurück. „In einem weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld mit geopolitischen Unsicherheiten, anhaltender Inflation und strukturellen Veränderungen in der Wirtschaft“ habe das regionale Geldinstitut „seine Rolle als verlässlicher Finanzpartner im Nationalparklandkreis Birkenfeld und den angrenzenden Regionen weiter stärken können“, heißt ...

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