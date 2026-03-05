„Die Fettlöserin“ kommt wieder Comedian Nicole Jäger: Idar-Oberstein ist nicht sperrig Vera Müller 05.03.2026, 07:23 Uhr

i Nicole Jäger war als Kind in Bruchweiler zu einer Kur, die sie in nicht wirklich guter Erinnerung hat. Idar-Oberstein hat ihr aber damals schon gefallen. Nicole Jäger

Mit Humor kämpft Comedian Nicole Jäger gegen Klischees. Und das erfolgreich: Ihr Auftritt in Idar-Oberstein begeisterte, und sie hat noch viel mehr zu sagen, wie unsere Zeitung erfuhr. Idar-Oberstein habe sie schon als Kind gemocht, erzählt sie.

Ihr Auftritt im Stadttheater vor einigen Tagen begeisterte das Publikum und klingt nach. Nicole Jäger – Buchautorin, Comedian und Podcasterin – beeindruckt seit gut zehn Jahren ihre wachsende Fangemeinde mit Programmen, deren Titel allein schon aufhorchen lassen: „Die Fettlöserin“, „Die Walküre“ oder „Grande Dame“, ihr aktuell fünftes Programm.







