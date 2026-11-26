Die 7. Inspektion der Artillerieschule führt aktuell ihr Abschlussschießen auf dem Truppenübungsplatz Baumholder durch. Dabei sind zwei hoch spezialisierte Elemente bewusst außerhalb der Übungsplatzgrenzen stationiert.
Lesezeit 1 Minute
Wenn im Raum Berschweiler und Bergen derzeit ungewöhnliche Militärfahrzeuge im freien Gelände zu sehen sind, hat das einen konkreten Hintergrund: Die 7. Inspektion der Artillerieschule aus Idar-Oberstein führt auf dem nahe gelegenen Truppenübungsplatz Baumholder ihr großes Abschlussschießen durch.