Übung der Bundeswehr COBRA: Das elektronische Auge der Truppe Andrea Brand 26.11.2026, 19:42 Uhr

i Das Artillerieortungsradar COBRA im Einsatz. Aus seiner Außenstellung erfasst das System die Flugbahnen von Geschossen auf dem Truppenübungsplatz. Andrea Brand

Die 7. Inspektion der Artillerieschule führt aktuell ihr Abschlussschießen auf dem Truppenübungsplatz Baumholder durch. Dabei sind zwei hoch spezialisierte Elemente bewusst außerhalb der Übungsplatzgrenzen stationiert.

Wenn im Raum Berschweiler und Bergen derzeit ungewöhnliche Militärfahrzeuge im freien Gelände zu sehen sind, hat das einen konkreten Hintergrund: Die 7. Inspektion der Artillerieschule aus Idar-Oberstein führt auf dem nahe gelegenen Truppenübungsplatz Baumholder ihr großes Abschlussschießen durch.







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