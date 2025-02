Neustart in Idar-Oberstein Club PH1 im Parkhotel: Disco wie früher 04.02.2025, 10:24 Uhr

i Der Neustart lockte rund 400 Gäste: Die Hütte war voll, die Stimmung bestens. Michael Greber

So stellt man sich einen Neustart vor: Die Party ging bis tief in die Nacht und macht Lust auf mehr.

Die Hütte war voll. Der Club PH1 im Parkhotel in Idar-Oberstein hat in den vergangenen sechs Jahren Pause gemacht, und nun gab es am Samstag einen Neustart, der die 1980er-, 1990er-Jahre sowie den zeitlosen Disco-Kult mächtig gefeiert hat.Alen Azar gehört zum Team.

