Der Mont Ventoux ist eines der Traumziele für Radfahrer. Der Gigant der Provence, wie das baumlose Massiv, das in der Gipfelregion an eine Mondlandschaft erinnert, auch genannt wird, ragt bis auf 1911 Meter aus der südfranzösischen Landschaft und gilt eines der attraktivsten Zieleinläufe bei der Tour de France. Zehntausende von Rennradfahrern wollen den Berg über seine drei unterschiedlichen Auffahrten jedes Jahr bezwingen. Das macht die Region um das radsportverrückte Dörfchen Bédoin zu einer Topdestination für Radsportler.

i Die Starterkarte für den "Club der Verrückten" Tobias Buchen

So machte sich auch eine Gruppe des Blitz Ende August auf den Weg Richtung Provence. Für die mehr als elfstündige Anfahrt wurden die Blitzer schon am nächsten Tag mit einer traumhaften Ausfahrt durch die Gorges (Schlucht) de la Nesque belohnt, bevor es zur ersten Bezwingung des Ventoux von Bédoin aus ging: knapp 1800 Höhenmeter auf gerade mal 50 Kilometern mit einigen steilen Rampen, wie man sie von der Tour de France kennt. Während dort Tadej Pogačar gerade einmal 55 Minuten bis zum Gipfel benötigte, ließen sich die Blitzer mehr als doppelt so viel Zeit, machten viele Fotos, genossen die Eindrücke, erholten sich am legendären Chalet Reynard und statteten auch der Gedenkstätte für den 1967 während der Tour-Etappe verstorbenen englischen Rennfahrer Tom Simpson einen Besuch ab.

i Die Blitzertruppe auf dem Gipfel des Mont Ventoux mit seinem weithin sichtbaren Turm. Stefan Conradt

Tolle Radtouren bei schönstem Spätsommerwetter in einer spektakulären Landschaft, leckeres französisches Essen in einem historischen Landhotel und überwältigende kulturelle und kulinarische Eindrücke der Provence – das genügte nicht allen Teilnehmenden der Tour: Tobias Buchen, Stefan Hartmann und Rolf Schlachter hatten sich schon vorab für den „Club der Verrückten“ (Le Club des Cinglès du Mont Ventoux) angemeldet, dem seit seiner Gründung im Jahre 1988 mehr als 15.000 Mitglieder angehören. Aufgenommen wird man erst, wenn man die drei Ventoux-Auffahrten innerhalb eines Tages bezwingt und dies in einem Fahrtenheft dokumentiert ist. Für dieses Vorhaben erwischte das Blitz-Trio einen idealen Tag: 25 bis 28 Grad und nahezu Windstille. Vor allem Letzteres ist eine Seltenheit am Giganten der Provence, auf dessen Gipfel es an mehr als 300 Tagen im Jahr stürmt.

i Tobi Buchen an der Gedenkstätte für Tom Simpson Stefan Conradt

Schon um 8 Uhr morgens ging es los nach Bédoin, wo die Startkarten gestempelt werden mussten. Knapp zwei Stunden später waren die drei an diesem Tag das erste Mal auf dem Gipfel, ehe es in Schussfahrt hinab nach Malaucène ging, dem Ort an der westlichen Rampe. Dem folgte die nächste, die schwerste Auffahrt mit anschließender Abfahrt nach Sault. Von diesem malerischen kleinen Städtchen führt die leichteste der Auffahrten zunächst bis zum Chalet Reynard und dann weiter auf den Gipfel, weshalb man sie sich zum Schluss aufgehoben hatte.

i In Bédoin sieht man schon am Ortseingang, wer hier im Mittelpunkt steht. Stefan Conradt

Nach knapp zehn Stunden war das Vorhaben abgehakt, das Trio zurück im Hotel in Saint Colombe – erschöpft, aber glücklich. 136 Kilometer und satte 4413 Höhenmeter standen da auf dem Fahrradtacho, und die drei hatten sich ihr Abendmenü und einen schönen Rotwein redlich verdient. Und da wurden dann schon wieder neue Pläne geschmiedet: Denn es gibt ja auch noch den „Club der Doppeltverrückten“, wenn man alle Auffahrten zweimal an einem Tag zurücklegt. Und eine Gravelvariante kann man auch noch einbauen als Auffahrt Nummer vier... Bis dahin warten die drei frisch gekürten „Verrückten“ auf ihre Urkunde und das Finisher-Trikot.