Klinikum Idar-Oberstein Clemens Hoch: „Baumaßnahme ist auf einem guten Weg“ Stefan Conradt 13.03.2026, 15:48 Uhr

i Über den Förderbescheid aus der Hand von Gesundheitsminister Clemens Hoch (3. von rechts) freuen sich (von links) SHG-Baudirektorin Marianne Thömes, Oberbürgermeister Frank Frühauf, Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender Miroslaw Kowalski, Kaufmännischer Direktor Joachim Krekel, Verbandsbürgermeister Bernd Alsfasser (Baumholder) und SHG-Geschäftsführer Hans-Joachim Backes. Stefan Conradt

Gesundheitsminister Clemens Hoch hat am Freitag das Klinikum Idar-Oberstein besucht und dabei einen weiteren Förderbescheid über 9 Millionen Euro überreicht. Damit sei die Baumaßnahme, die bis 2033 geplant ist, zu drei Vierteln ausfinanziert.

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch hat am Freitag das Klinikum Idar-Oberstein besucht und sich einen Überblick über den Fortschritt der Baumaßnahme verschafft. Mit im Gepäck hatte er den nächsten Förderbescheid für die Folgebewilligung des ersten Bauabschnitts des Erweiterungsneubaus über 9 Millionen Euro.







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