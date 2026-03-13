Gesundheitsminister Clemens Hoch hat am Freitag das Klinikum Idar-Oberstein besucht und dabei einen weiteren Förderbescheid über 9 Millionen Euro überreicht. Damit sei die Baumaßnahme, die bis 2033 geplant ist, zu drei Vierteln ausfinanziert.
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Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch hat am Freitag das Klinikum Idar-Oberstein besucht und sich einen Überblick über den Fortschritt der Baumaßnahme verschafft. Mit im Gepäck hatte er den nächsten Förderbescheid für die Folgebewilligung des ersten Bauabschnitts des Erweiterungsneubaus über 9 Millionen Euro.