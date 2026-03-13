Klinikum Idar-Oberstein
Clemens Hoch: „Baumaßnahme ist auf einem guten Weg“
Über den Förderbescheid aus der Hand von Gesundheitsminister Clemens Hoch (3. von rechts) freuen sich (von links) SHG-Baudirekto
Über den Förderbescheid aus der Hand von Gesundheitsminister Clemens Hoch (3. von rechts) freuen sich (von links) SHG-Baudirektorin Marianne Thömes, Oberbürgermeister Frank Frühauf, Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender Miroslaw Kowalski, Kaufmännischer Direktor Joachim Krekel, Verbandsbürgermeister Bernd Alsfasser (Baumholder) und SHG-Geschäftsführer Hans-Joachim Backes.
Stefan Conradt

Gesundheitsminister Clemens Hoch hat am Freitag das Klinikum Idar-Oberstein besucht und dabei einen weiteren Förderbescheid über 9 Millionen Euro überreicht. Damit sei die Baumaßnahme, die bis 2033 geplant ist, zu drei Vierteln ausfinanziert.

Lesezeit 2 Minuten
Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch hat am Freitag das Klinikum Idar-Oberstein besucht und sich einen Überblick über den Fortschritt der Baumaßnahme verschafft. Mit im Gepäck hatte er den nächsten Förderbescheid für die Folgebewilligung des ersten Bauabschnitts des Erweiterungsneubaus über 9 Millionen Euro.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungGesundheit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren