Claudia von Bohr tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 19 – Birkenfeld für die AfD an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet er in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen.

Claudia von Bohr ist 51 Jahre alt und wohnt in Herrstein, sie hat eine Tochter und lebt in einer Partnerschaft. Nach mittlerer Reife machte sie Ausbildungen als Kauffrau im Einzelhandel und Industriekauffrau. Die Wahlkreismitarbeiterin der Bundestagsabgeordneten Nicole Höchst ist seit 2019 Mitglied der AfD und derzeit Kreisvorsitzende des Kreisverbands Birkenfeld sowie seit Juni 2024 stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Kreistag.







