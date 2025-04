Neuauflage im aktuellen Bauausschuss: In der Sitzung im März zurückgestellt worden war der Bebauungsplan „Entwicklungsbereich Leysser“ im Bereich zwischen Lidl und Bahnhofstraße. Dort möchte ein Investor auf dem Gelände des gleichnamigen früheren Sanitär-, Heizung- und Fliesen-Großhändlers, der seinen Betrieb im Jahre 2002 an diesen Standort aufgab, sein Konzept „City Quartier am Bahnhof – Leben und Arbeiten“ umsetzen.

Hintergrund: Im Jahr 2013 wurde der Bebauungsplan „Entwicklungsbereich Leysser“ aufgestellt. Das damalige Projektgebiet umfasste das Areal der Firma Leysser. Ziel des Bebauungsplanes war neben der Errichtung eines Lebensmittelmarktes auch die städtebauliche Neuordnung des angrenzenden Bereiches. Hier befanden sich in den beiden Objekten Bahnhofstraße 1 und 3 bis vor wenigen Jahren unter anderem die Stadtbibliothek und das Stadtarchiv. Im Zuge der Verlegung der Einrichtungen wurden im Jahr 2022 die Gebäude an die Naheland Immobilienentwicklungsgesellschaft veräußert.

Diese beantragt nun die Änderung des Bebauungsplanes, um ihr Konzept „City-Quartier am Bahnhof“ umzusetzen. Neben der Sanierung der ehemals städtischen Gebäude sollen diese und auch weitere Gebäude im näheren Umfeld zu Wohnbauzwecken mit ergänzendem Gewerbe (Einzelhandel und Dienstleistungen) umgenutzt werden. Im Bereich der Nahestraße soll zudem ein Mehrfamilienhaus entstehen.

Forster will stadtbildprägende Gebäude schützen

Moritz Forster (SPD) hatte bereits in der März-Sitzung betont, dass sich innerhalb des Entwicklungsbereichs mehrere stadtbildprägende Gebäude befänden, von denen zwar die Gebäude Bahnhofstraße 1 und 3 denkmalgeschützt seien, das Gebäude Otto-Decker-Straße 15 (ehemaliges City-Hotel) jedoch nicht. Er stellte den Antrag, dass die gestalterischen Festsetzungen des Bebauungsplanes geschärft werden sollten, um insbesondere für dieses Objekt den Erhalt der Fassaden- und Dachgestaltung festzuschreiben.

Stadtplaner Kevin Keller hatte im März darauf hingewiesen, dass ein Erhalt der Bausubstanz nur über eine Erhaltungssatzung zu erreichen wäre, die ein entsprechendes Gebiet festlegt, das auch rechtlich sicher begründet werden kann. Weitergehende gestalterische Textfestsetzungen im Bebauungsplan müssten ebenfalls zunächst eingehend auf ihre rechtliche Zulässigkeit geprüft werden.

Trappe-Krieger warnt: Investor nicht gängeln

In der Sitzung am Donnerstag gab es ein Update. Keller erläuterte: Eine Erhaltungssatzung, die den Zustand eins zu eins konserviere, sei dort kaum umzusetzen und ein Gebiet nicht festzulegen. Die Frage sei: „Muss das überhaupt sein? Ergibt das Sinn?“ Das Ganze, so Keller, würde einer Prüfung nicht standhalten, weil es bereits einige gegenteilige Beispiele wie zum Beispiel den Lidl-Markt gebe. Denkbar sei eine Art Gestaltungssatzung mit Mindestanforderungen, die man stellen könne. Der Stadtplaner warnte zudem, dem Bauherrn, der angibt, noch nicht konkret zu wissen, was mit dem City-Hotel passieren solle, „Daumenschrauben“ anzulegen. Für diesen sei es letztlich eine Frage der Rentabilität und Wirtschaftlichkeit, die man mit solchen Vorgaben infrage stelle.

Michael Schmolzi (LUB) sieht keinen Sinn darin, für lediglich zwei Gebäude eine Erhaltungssatzung zu konstruieren. Auch Ulrike Trappe-Krieger (FDP) warnte: „Man sollte den Investor nicht gängeln, bevor er sich deshalb noch zurückzieht.“

Forster beharrte auf seine Sichtweise und entsprechende Anträge. Letztlich setzte sich die SPD mit ihrem Antrag, dass die Gebäude mit Schiefer oder Kunstschiefer einzudecken sind, mit neun Ja-Stimmen bei fünf Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen durch. Abgelehnt wurde der Antrag, das Sichtmauerwerk zu erhalten.