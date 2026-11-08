Wirrwarr in Idar-Oberstein Christoph Kaup: „Etikettenschwindel mit hohen Kosten“ Vera Müller 08.11.2026, 13:31 Uhr

i Christoph Kaup – Honorarprofessor, promovierter Ingenieur und promovierter Ökonom – macht sich Gedanken über Verwaltungsstrukturen und sieht Verbesserungspotenzial. Nikola Krieger

Werden aus zwei gut dotierten Führungspositionen faktisch drei – nur unter anderer Bezeichnung? Und was kostet das den Bürger? Das fragt sich Professor Christoph Kaup mit Blick auf die Diskussion um die Erweiterung der Stadtspitze in Idar-Oberstein.

Christoph Kaup – Honorarprofessor, promovierter Ingenieur und promovierter Ökonom – macht sich Gedanken über ein Thema, das aktuell viele in Idar-Oberstein bewegt: Wie geht es in der Stadtverwaltung weiter? Er geht das Thema wissenschaftlich und auf einer höheren Ebene mit Draufsicht an.







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