Christmas-Rock im Gasthaus Staab

Die Bands White Burial und Massive Punch hießen das Weihnachtsfest auf besondere Art willkommen. Mit Metalsound aus eigener Komposition rockten sie Hoppstädten-Weiersbach.
Lesezeit 2 Minuten
„White Punch“, so wurde das Konzert von zwei regionalen Bands im Gasthaus Staab auf den Plakaten angekündigt. Es ist eine Wortschöpfung der beiden Bandnamen „White Burial“ und „Massive Punch“. Erstgenannte Metal-Band aus Birkenfeld hatte sich 2024 neu formiert und spielt bereits zum zweiten Mal im Gasthaus Staab.