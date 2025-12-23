Hoppstädten-Weiersbach Christmas-Rock im Gasthaus Staab Franz Cronenbrock 23.12.2025, 17:00 Uhr

i Die "Lady of the Night" als Geist schwebte über der Band White Burial - da wurde es zu Weihnachten gruselig. Franz Cronenbrock

Die Bands White Burial und Massive Punch hießen das Weihnachtsfest auf besondere Art willkommen. Mit Metalsound aus eigener Komposition rockten sie Hoppstädten-Weiersbach.

„White Punch“, so wurde das Konzert von zwei regionalen Bands im Gasthaus Staab auf den Plakaten angekündigt. Es ist eine Wortschöpfung der beiden Bandnamen „White Burial“ und „Massive Punch“. Erstgenannte Metal-Band aus Birkenfeld hatte sich 2024 neu formiert und spielt bereits zum zweiten Mal im Gasthaus Staab.







