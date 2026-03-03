Bürgermeisterwahl am 22. März: Christian Schwinn will einen Spurwechsel
Bürgermeisterwahl am 22. März
Christian Schwinn will einen Spurwechsel
Christian Schwinn tritt bei der Urwahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen als unabhängiger und parteiloser Kandidat an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet er in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten.
Lesezeit 2 Minuten
Christian Alexander Schwinn ist 54 Jahre alt und wohnt seit 2001 in Breitenthal: Er ist verheiratet und hat drei Kinder im Alter von 21, 17 und 13 Jahren. Nach seinem Abitur und Ausbildungen als Bankkaufmann und Betriebswirt ist er heute als selbstständiger Marketingprofi mit eigener Agentur tätig.