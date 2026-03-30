Klinikum Idar-Oberstein
Christian Finkler ist neuer Interims-Klinikchef
Christian Finkler ist ab sofort Interims-Klinikchef in Idar-Oberstein
Christian Finkler ist ab sofort Interims-Klinikchef in Idar-Oberstein
SHG

Die Trennung von Joachim Krekel kam überraschend. Jetzt hat die Klinikum Idar-Oberstein GmbH ebenso überraschend schnell einen Interims-Nachfolger präsentiert.

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Christian Finkler übernimmt nach der überraschenden Trennung von Joachim Krekel interimsmäßig die Aufgabe der kaufmännischen Leitung der Klinikum Idar-Oberstein GmbH. Das hat die Klinikleitung in einem Rundschreiben an die Mitarbeiter verbreitet.In dem Schreiben heißt es: „Mit sofortiger Wirkung unterstützt Christian Finkler das Team um Geschäftsführer Prof.

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