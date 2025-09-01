Mit musikalischen Bonbons hat die Musikalische Werkstatt in St. Peter und Paul ihr Abschlusskonzert zelebriert. Zudem haben die Chormitglieder zwei Lieder mit neuen Texten, zugeschnitten auf ihre langjährige Dirigentin als Überraschung vorgetragen.

„Schön war’s!“ Das können wohl alle Zuschauerinnen und Zuschauer bestätigen, die am Sonntag den Weg in die Kirche St. Peter und Paul in Idar gefunden hatten und diese bis in Gänze füllten. Auch wenn die Chorleiterin Jutta Gerhold damit die vergangenen 24 Jahre meinte, die sie als Dirigentin mit der musikalischen Werkstatt verbringen durfte, so lässt sich dieser Ausspruch doch wunderbar auf den Abend beziehen.

Der Text des ersten Liedes „Wer sich die Musik erkiest, hat ein himmlisch Gut gewonnen“ von Martin Luther (in einer Vertonung von Paul Hindemith) war sicher nicht zufällig gewählt, war doch die Freude am gemeinsamen Musizieren vom ersten Ton an deutlich zu spüren. Aber auch die herzliche Verbindung zwischen Dirigentin und Chor ließen das Publikum teilhaben an einem besonderen musikalischen und freundschaftlichen Ereignis.

Mit einem klug zusammengestellten Programm wurde das Publikum musikalisch durch einen Tagesablauf geführt, der zugleich sinnbildlich für ein ganzes Leben stehen konnte. Dabei durften die großen Themen des Lebens – Liebe, Freude, Frieden und Leid – generell gern Inhalt der Literatur des Chores, natürlich nicht fehlen. Nach „Morning of My Life“ (Barry Gibb) und „Scarborough Fair“ durfte das Publikum „What a Wonderful World“ und „The Lord Bless You“ hören, zwei Lieder in einem Arrangement von Klaus Gerhold, der bis zu seinem Tod im Jahre 2019 den Chor musikalisch begleitet hatte.

Unterstützt wurde der Chor nicht nur durch die einfühlsame Begleitung am Klavier von Andrea Kathary, sondern auch durch ein Trio, das die Stimmung der vorgetragenen Lieder oftmals aufgriff und verstärkte, dabei aber auch für klangliche Abwechslung sorgte. Das gelang im ersten Teil des Konzertes sehr überzeugend mit einer Sonate in d-Moll von Georg Philipp Telemann, vorgetragen von Bettina Wegmann an der Blockflöte, Jutta Gerhold am Klavier und Michael Gesemann an der Violine. Dieses sehr gut eingespielte Trio begleitete den Chor zudem bei verschiedenen Liedern, ebenfalls eine Bereicherung für die dankbaren Zuhörerinnen und Zuhörer.

Durch das Programm moderierten einige Chormitglieder bzw. die Leiterin selbst, und so erfuhr das Publikum, dass die Sonate in C-Dur, ebenfalls von Telemann, nach einer Ouvertüre Charakterstücke einiger Damen der Antike musikalisch darstellen will. In schöner Abwechslung dazu trug der Chor mit viel Verve „Gabriellas Lied“ aus dem Film „Wie im Himmel“ vor, sowie das schwedische Volkslied „Wer kann segeln“, diesmal mit Unterstützung einer Querflöte, ebenfalls wunderbar gespielt von Bettina Wegmann. Mit „Look at the World“ von John Rutter und „Let There Be Peace“, hier trat Anne Effgen grandios solistisch hervor, neigte sich das Konzert seinem Ende zu. Das Lied „Der Tag ist um“ verdeutlichte zum Schluss das offizielle Ende des Konzertes.

Natürlich ließ der Chor seine langjährige Dirigentin, die in all den Jahren nie ein Honorar erhalten hatte, nicht einfach so sang- und klanglos ziehen! Zwei musikalische Bonbons mit neuen Texten, zugeschnitten auf die Geehrte, zeugten von der großen Wertschätzung des Chores für Jutta Gerhold. Auch ein liebevoll erstelltes Fotobuch mit Bildern aus den vergangenen Jahren ließen wohl so manche dankbare Träne fließen.

Das Schlusswort sprach Frau Barbara Prinz, leitende Kantorin im pastoralen Raum Idar-Oberstein, und bedankte sich für die langjährige Weggemeinschaft, in der sie besonders die Freude, den Respekt und die Herzlichkeit im Umgang mit Jutta Gerhold genossen und geschätzt habe. Eine Werkstatt, die doch noch so frisch klang, macht dicht! Schade! Mögen die glücklichen Erinnerungen und die schönen Lieder alle Beteiligten noch lange begleiten. red