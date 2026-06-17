Das Chirurgisch-Orthopädische Zentrum Rhein-Hunsrück erhält einen dritten Standort: In Idar-Oberstein wird eine Praxis eröffnet.
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Eine neue chirurgisch-orthopädische Praxis entsteht in Idar. In den Räumen der früheren Praxis des verstorbenen Urologen Matthias Brunzema soll der Praxisbetrieb bereits am 1. August beginnen.Erkrankungen des Bewegungsapparates, Wirbelsäulen- und Gelenkbeschwerden, Sportverletzungen, Akupunktur, ambulante Operationen, Schul- und Arbeitsunfälle sowie allgemeinchirurgische Krankheitsbilder: Das sind die Patientenanliegen, die dort behandelt werden ...