Am 1. August geht es los Chirurgie und Orthopädie: Neue Praxis in Idar-Oberstein Vera Müller 17.06.2026, 14:55 Uhr

i Die ehemalige Praxis Brunzema in Idar wird nun zur chirurgisch-orthopädischen Praxis. Am 1. August geht es los. Müller Vera. Hosser

Das Chirurgisch-Orthopädische Zentrum Rhein-Hunsrück erhält einen dritten Standort: In Idar-Oberstein wird eine Praxis eröffnet.

Eine neue chirurgisch-orthopädische Praxis entsteht in Idar. In den Räumen der früheren Praxis des verstorbenen Urologen Matthias Brunzema soll der Praxisbetrieb bereits am 1. August beginnen.Erkrankungen des Bewegungsapparates, Wirbelsäulen- und Gelenkbeschwerden, Sportverletzungen, Akupunktur, ambulante Operationen, Schul- und Arbeitsunfälle sowie allgemeinchirurgische Krankheitsbilder: Das sind die Patientenanliegen, die dort behandelt werden ...







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