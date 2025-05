i Der Chor des chinesischen Vereins KannDe singt im Senterra Seniorenzentrum Birkenfeld. Thomas Brodbeck

Es war ein ganz besonderes Erlebnis für die Bewohner des Senterra Seniorenzentrums in Birkenfeld: Die Darbietung des chinesischen Vereins KannDe, der sich der Vermittlung chinesischer Kultur und Kunst in der Region widmet. Denn noch immer erscheint Europäern vieles aus dem Reich der Mitte unbekannt oder gar geheimnisvoll. Dabei verdient die Kultur mehr Beachtung angesichts der engen Handelsbeziehungen mit Deutschland und der zunehmenden geopolitischen Bedeutung dieses fernen Landes.

So kamen zehn Vereinsmitglieder aus Birkenfeld, Hattgenstein, Kaiserslautern und Idar-Oberstein in den großen Saal des Altenheims, um vor mehr als 40 Bewohnern zu singen und zu tanzen. Einige chinesischstämmige Studenten und Studentinnen waren sogar extra aus Heidelberg angereist, um für die Senioren frische Leckerbissen aus ihrer Heimat zuzubereiten. Wohl mancher versuchte den eigenen Gaumen zum ersten Mal an Jiaozi, gedämpften Teigtaschen, die den einen oder anderen an die deutschen Maultaschen erinnerten. Die traditionellen chinesischen Gesänge klangen zwar ungewohnt, dabei aber mit ihren Akkorden und Melodien doch irgendwievertraut.

i Guanhu Zuh spielt auf dem traditionellen chinesischen Zupfinstrument, Guzheng genannt. Es erschien erstmals vor 2500 Jahren in China. Thomas Brodbeck

Schade nur, dass es keine deutsche Übersetzung des von dem Verein vorgetragenen Liedes „Lasset die Welt voller Liebe sein“ gab, denn dann hätte sich gezeigt, dass – natürlich – die Emotionen, die chinesische Musik zu vermitteln in der Lage ist, europäischen Kompositionen in nichts nachsteht, wie schon die ersten Zeilen zeigen: „Sanft halte ich dein Gesicht, wische deine Tränen ab. Dieses Herz gehört für immer dir, sag mir, dass du nicht mehr allein bist.“ Guanhu Zuh begleitete den Gesang auf dem traditionellen chinesischen Zupfinstrument Guzheng. Der Klang und die zahlreichen Ausdrucksmöglichkeiten des Instruments sind bestimmend für die chinesische Musik.

Höhepunkt der kurzweiligen Veranstaltung waren die anmutigen Tänze in den farbenprächtigen traditionellen Kleidern, die aus dem westchinesischen Hochland stammen. Der lang anhaltende Applaus bewies, dass es ein außerordentlich gelungener und unvergesslicher Nachmittag für die Senioren war.