Hotel Kristall Idar-Oberstein Challenge: In 10 Sekunden zum kostenlosen Frühstück Vera Müller 17.07.2026, 14:37 Uhr

i Maximilian Stauch, Inhaber des Berghotel Kristall, neben seinem Maskottchen Bruno. Ob Bruno auch bei der 10 Sekunden-Challenge helfen kann? Thomas Brodbeck

Wer glaubt, 10 Sekunden ganz genau im Gefühl zu haben? Einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig...: Man kann schon mal üben und dann womöglich kostenlos im Berghotel Kristall in Idar-Oberstein frühstücken.

Erinnert sich noch jemand? Scheint lange her zu sein… „Wenn Deutschland trifft, frühstückt ihr gratis. So einfach. So lecker.“ So warb Max Stauch vom Berghotel Kristall in Idar auf Facebook für eine besondere Aktion zur Fußball-WM.Bei jedem WM-Spiel der deutschen Mannschaft galt: Bei einem Tor im Endergebnis der deutschen Mannschaft, unabhängig von Sieg oder Niederlage der Nagelsmann-Truppe, gibt es ein gratis Frühstück am nächsten Morgen, bei ...







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