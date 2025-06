So langsam beginnen die Vorbereitungen für die Landtagswahl am 22. März 2026.

Der CDU-Kreisverband Birkenfeld hat Frederik Grüneberg als Kandidat für die Landtagswahl am 22. März 2026 nominiert. In geheimer Abstimmung wurde der Idar-Obersteiner auf dem Parteitag in der Algenrodter VfL-Turnhalle gewählt. Ersatzbewerberin ist Kirsten Beetz, die Fraktionsvorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion und Ortsbürgermeisterin von Oberhosenbach.

Der Vorsitzende Stephan Dreher eröffnete die Versammlung mit einem Rückblick auf die vergangenen Jahre. Er erinnerte an die Erfolge, eine gewonnene Landratswahl mit Miroslaw Kowalski, die gewonnene Bundestagswahl und die Kommunalwahl 2024, bei der die CDU auf Kreis-, Stadt- und VG-Ebene fast überall als stärkste Kraft hervorging.

Die Bundestagspräsidentin und Wahlkreisabgeordnete Julia Klöckner berichtete über ihre Arbeit zwischen Weltpolitik und Wahlkreis vor Ort. Zu Frederik Grüneberg sagte sie, als ehemaliger Landesgeschäftsführer bei der Jungen Union kenne er den Weg nach Mainz. Vor allem kenne er aber den Weg zurück in die Heimat. Grünebergs Heimatverbundenheit und Regionalpatriotismus zeichneten ihn aus. Er brenne für seine Heimat, seine Mitmenschen sowie das politische Engagement zum Wohle der Region und sei der richtige Vertreter für den Kreis in Mainz.

Grüneberg ist seit 14 Jahren politisch engagiert. Der gelernte Kaufmann ist Partei- und Fraktionsvorsitzender der CDU in Idar-Oberstein sowie stellvertretender CDU-Kreisvorsitzender und stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Kreistag. Grüneberg war acht Jahre Vorsitzender der Jungen Union im Landkreis, ist Vorsitzender des Schützenvereins Idar-Oberstein und Gründungsmitglied und Vorsitzender des Vereins Schmuckkultur Idar-Oberstein (Veranstalter des Edelsteinschleifer- Goldschmiedemarkts) sowie Jäger und Naturschützer. Er lebt mit Ehefrau, Dackel und Kater in seinem Haus in Oberstein. Als Motivation seines Engagements nennt er ausdrücklich die Liebe zu seiner Heimat und seinen Mitmenschen.