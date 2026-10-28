Debatte in Idar-Oberstein CDU reagiert und will bei doppelter Stadtspitze bleiben Vera Müller 28.10.2026, 11:44 Uhr

i Frederik Grüneberg (CDU) erläutert im Namen seiner Fraktion, dass man von dem intensiv diskutierten Antrag zur Erweiterung der Stadtspitze Abstand nimmt. Stefan Conradt

Kehrtwende bei der Idar-Obersteiner CDU-Fraktion: Nach der kontroversen Debatte über den Antrag zur Erweiterung der Stadtspitze, der hohe Wellen geschlagen hat, rudern die Christdemokraten nun zurück.

Und noch einmal Kommando zurück: Die CDU-Stadtratsfraktion Idar-Oberstein hat sich nach intensiven Beratungen dazu entschieden, die ursprünglich geplante Änderung der Hauptsatzung und die damit verbundene Umstrukturierung des Stadtvorstands – aus einem Duo sollte ein Trio aus Oberbürgermeister, Bürgermeister mit einem zusätzlichen Beigeordneten werden – nicht weiterzuverfolgen.







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