Kehrtwende bei der Idar-Obersteiner CDU-Fraktion: Nach der kontroversen Debatte über den Antrag zur Erweiterung der Stadtspitze, der hohe Wellen geschlagen hat, rudern die Christdemokraten nun zurück.
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Und noch einmal Kommando zurück: Die CDU-Stadtratsfraktion Idar-Oberstein hat sich nach intensiven Beratungen dazu entschieden, die ursprünglich geplante Änderung der Hauptsatzung und die damit verbundene Umstrukturierung des Stadtvorstands – aus einem Duo sollte ein Trio aus Oberbürgermeister, Bürgermeister mit einem zusätzlichen Beigeordneten werden – nicht weiterzuverfolgen.