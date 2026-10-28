Debatte in Idar-Oberstein
CDU reagiert und will bei doppelter Stadtspitze bleiben
Frederik Grüneberg (CDU) erläutert im Namen seiner Fraktion, dass man von dem intensiv diskutierten Antrag zur Erweiterung der S
Frederik Grüneberg (CDU) erläutert im Namen seiner Fraktion, dass man von dem intensiv diskutierten Antrag zur Erweiterung der Stadtspitze Abstand nimmt.
Stefan Conradt

Kehrtwende bei der Idar-Obersteiner CDU-Fraktion: Nach der kontroversen Debatte über den Antrag zur Erweiterung der Stadtspitze, der hohe Wellen geschlagen hat, rudern die Christdemokraten nun zurück.  

Lesezeit 2 Minuten
Und noch einmal Kommando zurück: Die CDU-Stadtratsfraktion Idar-Oberstein hat sich nach intensiven Beratungen dazu entschieden, die ursprünglich geplante Änderung der Hauptsatzung und die damit verbundene Umstrukturierung des Stadtvorstands – aus einem Duo sollte ein Trio aus Oberbürgermeister, Bürgermeister mit einem zusätzlichen Beigeordneten werden – nicht weiterzuverfolgen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren