Neuaufstellung im VG-Rat CDU muss einen neuen Sprecher wählen 24.10.2025, 03:00 Uhr

i Aljoscha Schmidt (CDU) ist nach der Kommunalwahl im Juli 2024 zum zweiten Beigeordneten der VG gewählt worden. Nun hat der CDU-Vorsitzende sein Ratsmandat und den Beigeordnetenposten zum 1. Oktober abgegeben. Sascha Saueressig

Ein kurzfristiger beruflicher Wechsel innerhalb der Kreisverwaltung in Birkenfeld führt dazu, dass der CDU-Vorsitzende Aljoscha Schmidt sein Mandat im VG-Rat und seinen Posten als Beigeordneter abgibt. Ein neuer Fraktionssprecher ist auch zu wählen.

Die Sitzung des Verbandsgemeinderats am Montag zur Übernahme einer Bürgschaft für die Klinikum Idar-Oberstein GmbH musste nach der Erkrankung des Ersten Beigeordneten Rouven Hebel kurzfristig abends der dritte Beigeordnete Michael Röhrig übernehmen, da der CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende Aljoscha Schmidt als Ratsmitglied und zweiter Beigeordneter des VG-Rats bereits zu Beginn des Oktobers aus dem Gremium ausgeschieden ist.







