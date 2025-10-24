Ein kurzfristiger beruflicher Wechsel innerhalb der Kreisverwaltung in Birkenfeld führt dazu, dass der CDU-Vorsitzende Aljoscha Schmidt sein Mandat im VG-Rat und seinen Posten als Beigeordneter abgibt. Ein neuer Fraktionssprecher ist auch zu wählen.
Die Sitzung des Verbandsgemeinderats am Montag zur Übernahme einer Bürgschaft für die Klinikum Idar-Oberstein GmbH musste nach der Erkrankung des Ersten Beigeordneten Rouven Hebel kurzfristig abends der dritte Beigeordnete Michael Röhrig übernehmen, da der CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende Aljoscha Schmidt als Ratsmitglied und zweiter Beigeordneter des VG-Rats bereits zu Beginn des Oktobers aus dem Gremium ausgeschieden ist.