CDU möchte für Lichtblicke sorgen

Idar-Oberstein. Die Christdemokraten möchten Licht ins Dunkel bringen und damit ein Thema aufgreifen, das in jüngerer Vergangenheit immer wieder im Fokus steht und unterschiedlich bewertet wurde. Die CDU-Fraktion beantragt, die Beleuchtung der B41/Naheüberbauung und die Beleuchtung in den Industrie- und Gewerbegebieten, wieder in Betrieb zunehmen. Das Thema steht auf der Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung am Mittwoch, 30. Oktober, 17.30 Uhr, in der Stadtverwaltung.