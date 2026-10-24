Debatte in Idar-Oberstein CDU-Fraktion stärkt OB Frank Frühauf den Rücken Vera Müller 24.10.2026, 14:08 Uhr

i Rückhalt erfährt OB Frank Frühauf von der CDU-Stadtratsfraktion. Frank Frühauf

Nach den Vorkommnissen der vergangenen Tage reagiert nun auch die Idar-Obersteiner CDU: Man stehe geschlossen hinter OB Frank Frühauf, der vor allem von der SPD massiv attackiert wurde.

Die CDU-Stadtratsfraktion Idar-Oberstein stellt sich geschlossen hinter Oberbürgermeister Frank Frühauf und spricht ihm ausdrücklich ihr uneingeschränktes Vertrauen aus. Angesichts der jüngsten öffentlichen Diskussionen und der vor allem von Moritz Forster (SPD) öffentlich geäußerten Kritik an der Verwaltungsspitze betonen die Christdemokraten die Bedeutung einer vertrauensvollen, konstruktiven und respektvollen Zusammenarbeit zwischen Stadtrat ...







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