Debatte in Idar-Oberstein
CDU-Fraktion stärkt OB Frank Frühauf den Rücken
Rückhalt erfährt OB Frank Frühauf von der CDU-Stadtratsfraktion.
Rückhalt erfährt OB Frank Frühauf von der CDU-Stadtratsfraktion.
Frank Frühauf

Nach den Vorkommnissen der vergangenen Tage reagiert nun auch die Idar-Obersteiner CDU: Man stehe geschlossen hinter OB Frank Frühauf, der vor allem von der SPD massiv attackiert wurde. 

Lesezeit 4 Minuten
Die CDU-Stadtratsfraktion Idar-Oberstein stellt sich geschlossen hinter Oberbürgermeister Frank Frühauf und spricht ihm ausdrücklich ihr uneingeschränktes Vertrauen aus. Angesichts der jüngsten öffentlichen Diskussionen und der vor allem von Moritz Forster (SPD) öffentlich geäußerten Kritik an der Verwaltungsspitze betonen die Christdemokraten die Bedeutung einer vertrauensvollen, konstruktiven und respektvollen Zusammenarbeit zwischen Stadtrat ...
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