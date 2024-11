Zweite Lesung Haushalt 2025 CDU fordert niedrigere Kreisumlage 22.11.2024, 10:29 Uhr

i Das Defizit im Haushalt 2025 im Nationalparklandkreis Birkenfeld liegt nach derzeitigen Berechnungen "nur" noch bei knapp 7 Millionen Euro. Twilight_Art_Pictures - Fotolia

Die Ausarbeitung eines Haushalts ist immer eine spannende Sache. Das Zahlenwerk verändert sich bis kurz vor der Verabschiedung fast wöchentlich - in diesem Jahr zum Glück in die richtige Richtung...

Der Kreisausschuss hat nach der zweiten Lesung des Kreishaushalts 2025 überraschend keine Empfehlung an den Kreistag ausgesprochen. Armin Korpus (CDU) hat in jüngster Sitzung beantragt, den Beschluss auszusetzen, da es in den Fraktionen noch Diskussionsbedarf gebe.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen