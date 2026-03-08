Bürgermeisterwahl am 22. März Carsten Beicht will stabile und planbare Finanzen 08.03.2026, 08:00 Uhr

i Carsten Beicht will Bürgermeister der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen werden. Carsten Beicht

Carsten Beicht tritt bei der Urwahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen am 22. März als Einzelbewerber an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet er in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten.

Carsten Beicht ist 38 Jahre alt, ledig und wohnt in Rhaunen. Der ausgebildete Sportökonom und Wirtschaftsfachwirt arbeitet zurzeit im Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) in Lahnstein.







Artikel teilen

Artikel teilen