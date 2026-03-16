Bürgermeisterwahl am 22. März Carsten Beicht: Nicht nur eine Alibi-Kandidatur Kurt Knaudt 16.03.2026, 13:00 Uhr

i Das alte Rathaus in Rhaunen ist für Carsten Beicht ein Symbol für Heimat. Der 38-jährige Zeitsoldat wohnt weiter in seinem Heimatort, obwohl er in Lahnstein arbeitet. Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Er hängt so sehr an dem Ort, in dem er aufgewachsen ist, dass er weiter dort wohnt, obwohl er seit 2022 in Lahnstein stationiert ist. Carsten Beicht fühlt sich mit Rhaunen eng verbunden.

Nein, seine Bewerbung um das Amt des Bürgermeister in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen sei keineswegs eine Alibi-Kandidatur, versichert Carsten Beicht. „Dafür ist der Zeitaufwand viel zu groß.“ Neben der Kommunalpolitik bestimmen Fußball und die Bundeswehr das Leben des 38-jährigen ledigen Zeitsoldaten, der sich als Sprecher der Wählergruppe Beicht im Gemeinderat von Rhaunen engagiert.







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