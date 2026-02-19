Landtagswahl am 22. März
Caroline Pehlke will anpacken statt abwarten
Caroline Pehlke tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 19 – Birkenfeld für die SPD an.
Nikola Krieger

Caroline Pehlke tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 19 – Birkenfeld für die SPD an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet sie in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen.

Caroline Pehlke ist 42 Jahre alt, lebt in Idar-Oberstein in einer Partnerschaft und hat drei Kinder. Ihre Lebensstationen: Allgemeine Hochschulreife, Bachelor of Arts in Angewandte Medienwirtschaft- Fachrichtung TV-Produzent, Master of Arts in General Management/Growth Management, Wirtschaftsförderin Stadt Idar-Oberstein.

