Die Idar-Obersteinerin Caroline Pehlke freut sich auf ihre Arbeit im Mainzer Landtag, der sich am Montag konstituiert hat. Aufregend sei der Tag gewesen, berichtet die 42-jährige Sozialdemokratin.
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Der 19. Landtag von Rheinland-Pfalz hat sich am Montag im Deutschhaus in Mainz konstituiert. Nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten ernannte Gordon Schnieder in der benachbarten Staatskanzlei die zehn neuen Minister. Mittendrin im Geschehen: die neue SPD-Landtagsabgeordnete Caroline Pehlke.