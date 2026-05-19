Idar-Obersteinerin im Landtag Caroline Pehlke: Start in Mainz mit Töchtern und Mama Vera Müller 19.05.2026, 10:33 Uhr

i Die neue SPD-Landtagsabgeordnete Caroline Pehlke mit ihren drei Töchtern, die mal Chefin spielen und sehen konnten, wo die Mama künftig in Mainz tätig ist. Sigrid Pehlke

Die Idar-Obersteinerin Caroline Pehlke freut sich auf ihre Arbeit im Mainzer Landtag, der sich am Montag konstituiert hat. Aufregend sei der Tag gewesen, berichtet die 42-jährige Sozialdemokratin.

Der 19. Landtag von Rheinland-Pfalz hat sich am Montag im Deutschhaus in Mainz konstituiert. Nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten ernannte Gordon Schnieder in der benachbarten Staatskanzlei die zehn neuen Minister. Mittendrin im Geschehen: die neue SPD-Landtagsabgeordnete Caroline Pehlke.







Artikel teilen

Artikel teilen