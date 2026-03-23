Landtagswahl Kreis Birkenfeld Caroline Pehlke: Mit Unterhosen-Trick zum Wahlsieg Vera Müller 23.03.2026, 09:34 Uhr

i Die Mama hatte eigens eine beeindruckende Torte gebacken. Caroline Pehlke war überglücklich, wobei man ihr die Erschöpfung und Anspannung am Sonntagabend natürlich ansah. Caroline Pehlke

Fast 35 Prozent, im Kreis Birkenfeld, überall vorn, das zweitbeste Personenstimmenergebnis nach Alexander Schweitzer in Rheinland-Pfalz für einen SPD-Kandidaten... Da kann man feiern. Caroline Pehlke ist am Tag danach müde, aber überglücklich.

Die Nacht war kurz. Im Vereinsheim der Hettenrodter Hundefreunde, wo Caroline Pehlke gemeinsam mit Markus Schulz, Stichwahl-Kandidat fürs Bürgermeisteramt der VG Herrstein-Rhaunen, mit Freunden und Familie ihren Einzug in den Mainzer Landtag feierte, war die Stimmung ausgelassen.







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