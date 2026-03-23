Fast 35 Prozent, im Kreis Birkenfeld, überall vorn, das zweitbeste Personenstimmenergebnis nach Alexander Schweitzer in Rheinland-Pfalz für einen SPD-Kandidaten... Da kann man feiern. Caroline Pehlke ist am Tag danach müde, aber überglücklich.
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Die Nacht war kurz. Im Vereinsheim der Hettenrodter Hundefreunde, wo Caroline Pehlke gemeinsam mit Markus Schulz, Stichwahl-Kandidat fürs Bürgermeisteramt der VG Herrstein-Rhaunen, mit Freunden und Familie ihren Einzug in den Mainzer Landtag feierte, war die Stimmung ausgelassen.