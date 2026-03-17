Porträt zur Landtagswahl 2026 Caroline Pehlke: Mit Power und Pragmatismus nach vorn Vera Müller 17.03.2026, 18:00 Uhr

i Spaghetti-Spaß: Caroline Pehlke kocht gern - und zwar für die ganze Familie. Töchterchen Romy, drei Jahre alt, ist Nudel-Fan. Hosser. HOSSER

Bei der Landratswahl 2023 war Caroline Pehlke eine politische Newcomerin, die knapp unterlag. Bei der Landtagswahl möchte die SPD-Kandidatin für den Wahlkreis 19 überzeugen: als Mensch und Politikerin, die nichts von leeren Wahlversprechen hält.

Offen, kommunikativ, locker: Eigenschaften, die viele mit Caroline Pehlke in Verbindung bringen. So richtig sauer macht die Mutter dreier Mädchen (13,10 und 3 Jahre alt) wenig. „Außer, wenn jemand die Spülmaschine daheim falsch einräumt und mein System zerstört, dann werde ich richtig unleidlich“, lacht die 42-Jährige, die für die SPD am 22.







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