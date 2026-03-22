Landtagswahl im Wahlkreis 19 Caroline Pehlke holt Direktmandat im Kreis Birkenfeld Niels Heudtlaß

Vera Müller 22.03.2026, 22:31 Uhr

i Caroline Pehlke zieht in den Landtag ein - rund 35 Prozent der Wähler gaben ihr das Mandat im Kreis Birkenfeld. Caroline Pehlke

Die SPD-Kandidatin konnte die Wähler im Wahlkreis 19 von sich überzeugen. Wie Wahlsiegerin Pehlke und Wahlverlierer Frederik Grüneberg (CDU) das Ergebnis bewerten und wo im Kreis Birkenfeld sie die meisten Stimmen bekamen.

Caroline Pehlke wird diesen Wahlabend wohl mit einem lachenden und einem weinenden Auge verfolgt haben. Für die Idar-Obersteinerin persönlich war es ein sehr erfolgreicher Wahlsonntag. Mit derzeit 35,0 Prozent konnte sie sich deutlich gegen CDU-Herausforderer Frederik Grüneberg (28,2 Prozent) und AfD-Kandidatin Claudia von Bohr (25,7 Prozent) durchsetzen.







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