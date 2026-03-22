Die SPD-Kandidatin konnte die Wähler im Wahlkreis 19 von sich überzeugen. Wie Wahlsiegerin Pehlke und Wahlverlierer Frederik Grüneberg (CDU) das Ergebnis bewerten und wo im Kreis Birkenfeld sie die meisten Stimmen bekamen.
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Caroline Pehlke wird diesen Wahlabend wohl mit einem lachenden und einem weinenden Auge verfolgt haben. Für die Idar-Obersteinerin persönlich war es ein sehr erfolgreicher Wahlsonntag. Mit derzeit 35,0 Prozent konnte sie sich deutlich gegen CDU-Herausforderer Frederik Grüneberg (28,2 Prozent) und AfD-Kandidatin Claudia von Bohr (25,7 Prozent) durchsetzen.