Meinung zum Direktmandat Caro kann’s: Ohne „Blabla“ eine starke Stimme in Mainz Vera Müller 22.03.2026, 21:28 Uhr

i Vera Müller Jens Weber. MRV

Für die Idar-Obersteinerin Caroline Pehlke (SPD), die einem modernen Typ Politikerin entspricht, geht es nun nach Mainz in den Landtag. Da darf man einiges erwarten, ist Redakteurin Vera Müller überzeugt.

Das schwache Abschneiden ihrer Partei auf Landesebene konnte ihr im Kreis Birkenfeld nichts anhaben. Waren es 2023 nach der knapp verloren Landratswahl noch Tränen der Enttäuschung, fließen nun die Freudentränen bei Caroline Pehlke, die für die SPD den Wahlkreis 19 gewonnen hat.







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