Cannabisclub Weierbach ist in der Blütezeit

Nicht in vielen Branchen steht die Blütezeit vor dem ersten „Verkauf“. Beim Cannabis Social Club (CSC) Weierbach wird aber auch nichts kommerziell verkauft, sondern kontrolliert abgegeben. Und der allererste Abgabetermin steht nun kurz bevor.

Der CSC Weierbach mit seinen rund 60 Mitgliedern steckt gerade mitten in der Blütezeit seines ersten „Grows“ – so heißt die Anbauphase beim Hanf. „Gegrowt“ werden aktuell an einem geheimen Ort fünf Sorten, berichtet der Erste Vorsitzende Jan Henrik Setz: „Drei klassische Sorten aus den Niederlanden namens Amnesia, Super Skunk und White Widow. Dazu kommt eine hochpotente sogenannte Cali-Weed-Sorte aus den USA namens Gelato Ice und eine CBD-Sorte namens Purplematic.“

Im Blüteraum ist es mit 28 Grad Celsius sehr warm und trocken, um die Schimmelgefahr zu reduzieren. „Ein Betreten ist nur mit desinfizierten Schutzanzügen und Mundschutz erlaubt. Die Arbeit im Blüteraum ist daher anstrengend“, weiß Setz. „Es wird täglich gearbeitet. Die Pflanzen müssen regelmäßig kontrolliert werden, überschüssiges Blattwerk muss entfernt werden, und es muss täglich eine frische Nährlösung zubereitet werden.“

Sauberkeit ist das A und O beim Cannabis-Anbau

Daneben wird häufig gereinigt: „Ordnung und Sauberkeit ist das A und O im Cannabis-Anbau“. Die Bewässerung funktioniert automatisch mittels Tröpfchen-Technik. Aktuell wird noch nach festgelegten Zeitintervallen bewässert. „Es ist allerdings spätestens für den dritten Grow geplant, die Steuerung auf sogenanntes Crop-Steering upzugraden. Hier wird mittels Feuchtigkeitssensoren in den Wurzeln von ausgewählten Pflanzen die Bewässerung gezielt gesteuert.“

Weitere Verbesserungen sind bereits für den zweiten Durchgang geplant. So sollen zum Beispiel die Pflanztische auf Rollen gestellt werden, um die Ergonomie bei der Arbeit zu verbessern. Setz weiter: „Im nächsten Durchlauf werden nur zwei Genetiken angebaut. Diese dürfen die Mitglieder gerade auswählen. Im Angebot ist eine THC- und eine CBD-Sorte.“ Denn: Die Erfahrungen zeigen, dass die Nachfrage nach rauschfreiem CBD-Cannabis sehr hoch ist. „Der CSC Weierbach kann sich gut vorstellen, dass zukünftig mindestens die Hälfte der Pflanzen reines CBD-Cannabis sein wird“, sagt Setz. „Gerade ältere Menschen und Personen mit gesundheitlichen Problemen möchten eine Cannabissorte haben, die sie im Alltag nicht berauscht, aber dennoch positiv auf die Gesundheit wirkt.“

Viele Personen fragen auch nach weiterverarbeiteten Produkten, wie zum Beispiel CBD-Öl. Aus gesetzlichen Gründen darf der CSC Weierbach wie alle legalen Clubs jedoch Cannabis nur in Reinform, das heißt Cannabisblüten und Haschisch, abgeben. „Jedoch werden die Mitglieder informiert, wie sie zu Hause ihr Cannabis selbst zubereiten können“, so Setz.

Erste Abgabe könnte Mitte Mai erfolgen

Derzeit bereitet sich der CSC Weierbach auf seine erste Abgabe vor. Nach der Ernte müssen die Pflanzen dafür zunächst schonend getrocknet werden. Die Abgabe ist derzeit für etwa Mitte Mai vorgesehen. Setz: „Die Abgabe der Cannabisblüten erfolgt in hochwertigen Metallbügelgläsern. Diese werden mit einem Etikett versehen und versiegelt. Ein Konsum in der Abgabestelle ist nicht erlaubt. Mitglieder erhalten weitere Informationen, wie die Abgabe genau abläuft, die Öffentlichkeit ist hiervon ausgeschlossen.“ In allen Belangen findet eine enge Zusammenarbeit mit der Polizei Idar-Oberstein statt, um die Sicherheit nicht zu gefährden, informiert der Vorsitzende.

Das Verfahrenstechnik-Labor des Umwelt-Campus Birkenfeld wird die benötigten THC-Analysen und weitere Analysen nach Bedarf durchführen. Der CSC Weierbach bietet Studierenden in höheren Semestern und ab 25 Jahren auch die Möglichkeit, im Verein ihre Projekt- oder Abschlussarbeiten zu schreiben.

Weiterhin wird es ab dem Tag der ersten Abgabe neue und günstigere Formen der Mitgliedschaft geben. Diese sind die Basis-Mitgliedschaft mit 20 Euro Aufnahmegebühr und 5 Euro Mitgliedsbeitrag im Monat. „Die Mitgliedschaft Lite hat gar keine Aufnahmegebühr und keine laufenden Kosten. Weiterhin wird es eine dreimonatige Probemitgliedschaft zum Standardtarif geben“, informiert Setz und betont noch einmal: „Aus gesetzlichen Gründen darf kein direkter Verkauf stattfinden. Cannabis kann nur gegen Vereinsguthaben abgegeben werden. Das Guthaben muss zuvor aufgeladen werden. Bargeld wird nicht akzeptiert.“

Jahreshauptversammlung steht vor der Tür

Am Samstag, 19. April, findet ab 15 Uhr die Jahreshauptversammlung des CSC Weierbach im VIG-Heim am Sportplatz in Weierbach statt. Interessierte und Nicht-Mitglieder sind dazu ebenfalls herzlich eingeladen. Der Verein informiert neben den üblichen Jahresberichten zu den Tätigkeiten im Jahr 2024 auch über die spätere Abgabe, den weiteren Anbau, die neuen Formen der Mitgliedschaften sowie über wichtige Präventionskonzepte, um missbräuchlichen Konsum zu verhindern. Ein weiteres Thema wird „Cannabis als Medizin“ sein.