Erfolg in München
Campus Edelstein und Schmuck erneut erfolgreich
Preisverleihung Herbert-Hoffmann-Preis auf der Sonderschau "SCHMUCKmünchen": (von links) Dr. Markus Eder, Mira Kim, Barbara Schm
Preisverleihung Herbert-Hoffmann-Preis auf der Sonderschau "SCHMUCKmünchen": (von links) Dr. Markus Eder, Mira Kim, Barbara Schmidt und Tobias Gröber, CEO GHM.
Thomas Plettenberg. © GHM/Thomas Plettenberg

Gleich zwei begehrte Auszeichnungen gab es für Idar-Obersteiner Absolventen auf der Internationalen Handwerksmesse (IHM) in der bayrischen Landeshauptstadt.

Große Freude am Campus Edelstein und Schmuck: Zwei Absolvent∗innen wurden auf der Internationalen Handwerksmesse (IHM) in München mit renommierten Auszeichnungen geehrt. Während der Münchner Schmuckwoche werden auf der Internationalen Handwerksmesse jedes Jahr herausragende Künstler∗innen und Handwerker∗innen in den Sonderschauen „SCHMUCK“ und „TALENTE – Meister der Zukunft“ präsentiert.

