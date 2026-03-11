Erfolg in München Campus Edelstein und Schmuck erneut erfolgreich Stefan Conradt 11.03.2026, 15:00 Uhr

i Preisverleihung Herbert-Hoffmann-Preis auf der Sonderschau "SCHMUCKmünchen": (von links) Dr. Markus Eder, Mira Kim, Barbara Schmidt und Tobias Gröber, CEO GHM. Thomas Plettenberg. © GHM/Thomas Plettenberg

Gleich zwei begehrte Auszeichnungen gab es für Idar-Obersteiner Absolventen auf der Internationalen Handwerksmesse (IHM) in der bayrischen Landeshauptstadt.

Große Freude am Campus Edelstein und Schmuck: Zwei Absolvent∗innen wurden auf der Internationalen Handwerksmesse (IHM) in München mit renommierten Auszeichnungen geehrt. Während der Münchner Schmuckwoche werden auf der Internationalen Handwerksmesse jedes Jahr herausragende Künstler∗innen und Handwerker∗innen in den Sonderschauen „SCHMUCK“ und „TALENTE – Meister der Zukunft“ präsentiert.







