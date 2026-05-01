McDonalds den Kampf angesagt Calvins Burger in Birkenfeld will mit Frische punkten Niels Heudtlaß 01.05.2026, 12:00 Uhr

i Seit 2021 lockt Daniel Henrichs die Birkenfelder mit eigenen Burger- und Schnitzelkreationen in Calvins Burger und Schnitzelhaus. Die derzeitigen Renner: der El Bandito Burger (links) und das Superbowl-Schnitzel. Niels Heudtlaß

McDonalds wird in die Kreisstadt kommen. Bisher war hier Calvins Burger und Schnitzelhaus einer der Burger-Platzhirsche. Das soll auch so bleiben, sagt Inhaber Daniel Henrichs. Warum er sich im Vorteil gegenüber dem Fast-Food-Giganten sieht.

In Birkenfeld soll bis zum Ende des dritten Quartals 2026 eine McDonald’s-Filiale im Gewerbegebiet Pfarrbitz gebaut werden. Bisher war „Calvin’s Burger und Schnitzelhouse“ in der Straße „Auf dem Römer“ eine der ersten Anlaufstellen der Birkenfelder, wenn es um Burger ging.







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