Idar-Oberstein hat bald ein beliebtes Café weniger. Und dabei hatten die Betreiber noch viele Pläne und schauten bis vor Kurzem optimistisch in die Zukunft.
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Das kommt überraschend und macht viele traurig, wie Reaktionen auf Facebook zeigen: Das Café Weiherschlösschen in Tiefenstein schließt am 31. Januar 2027.Die Inhaber, die Familie Pollmer, teilen die Nachricht mit einem „weinenden Auge“ mit: Private Gründe innerhalb der Familie seien ausschlaggebend, diese schwere Entscheidung zu treffen.