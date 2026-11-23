Gastro im Kreis Birkenfeld Café Weiherschlösschen in Tiefenstein schließt Vera Müller 23.11.2026, 05:42 Uhr

i Das Café Weiherschlösschen in Tiefenstein schließt am 31. Januar 2027. Hosser

Idar-Oberstein hat bald ein beliebtes Café weniger. Und dabei hatten die Betreiber noch viele Pläne und schauten bis vor Kurzem optimistisch in die Zukunft.

Das kommt überraschend und macht viele traurig, wie Reaktionen auf Facebook zeigen: Das Café Weiherschlösschen in Tiefenstein schließt am 31. Januar 2027.Die Inhaber, die Familie Pollmer, teilen die Nachricht mit einem „weinenden Auge“ mit: Private Gründe innerhalb der Familie seien ausschlaggebend, diese schwere Entscheidung zu treffen.







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